Putin ordena una tregua humanitaria diaria de varias horas en Guta Oriental

Nada hay más importante que la vida humana, ... no el mero sobrevivir sino la belleza de esa vida que brota en un niño, de esa cosa sagrada que llega sin propósito, que llega simplemente para ser, para existir, para ser vivida, esa vida que se abre paso gracias al amor de otros, … No hay pecado más grande sobre La Tierra que matar … En vez de darle el afecto que necesita como alimento, para que mañana sean individuos, íntegros, completos, maduros, inteligentes … los cultivamos según nuestras particulares creencias y conclusiones, les podamos las ramas que no nos interesan, les inculcamos el sentido de la separatividad, de la competitividad, de la división, del dominar a los otros, porque sólo de ese modo nuestros propios propósitos, nuestras religiones, nuestros países, nuestros grandes conocimientos o nuestras grandes fortunas pueden sobrevivir, perpetuarse, permanecer, … ensuciamos el vivir con cosas ajenas a la vida, la corrompemos, hacemos de la violencia un modo de vivir, … y así generación tras generación vamos repitiendo las mismas calamidades. No hay cosa más sagrada que la inocencia porque inocencia significa no hacer daño a nadie, no hacerse daño uno a sí mismo …



… y ¡cuanta gente colabora hasta que ese niño muere!. No hay nada tan irresponsable como ser humano que el cumplimiento del deber ...



Insensatos, no hay tal cosa como nosotros y ellos, el sufrimiento y la muerte de ellos es el fracaso de nosotros, es el fracaso de toda la humanidad.



¿Acaso no ven que ese niño es el hijo de cada uno de nosotros?...