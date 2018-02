El guardia de seguridad del instituto de Florida no entró al escuchar el tiroteo

Ocurre en muchos trabajos, entras más por la necesidad que por la devoción y el tema de los securitas es así son padres de familia que no encuentran trabajo por ningún lado y se meten ahí, como en otras profesiones, luego no tienen estómago ni están preparados, pero es la realidad, no entiendo por qué crucifican a ese señor cuando sabemos que todos tenemos un familiar de securita que no saben tirar ni una piedra.



Si quieren securitas buenos que paguen unos buenos salarios y unas clases de artes marciales y de armas, no que les paguen 800 euros y les tengan de pie doce horas sin preparación alguna,¿o es que los salarios solo son para policías y mossos?