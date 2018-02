La crisis de Oxfam lleva a otras ONG a ocultar escándalos para evitar castigos

pero que esperabais de las ONG. Esto es como hace años que se pillo a la Cruz Roja Española vendiendo sangre... os acordáis...



Nada, nada... el que quiera que done, yo no lo hice jamas y no lo haré... paso de la solidaridad hipócrita e interesada tan proclamada en estos días.



Mi dinero para mi y mi familia... que si soy un egoísta..., pues no importa. Ya pago suficientes impuestos. No me preocupan lo mas mínimo los comentarios, ni las opiniones de gentuza que dice una cosa y luego hace otra... yo al menos soy sincero.



El que quiera que siga siendo un primo solidario... jajajaja!