Un abogado de Trump reconoce que pagó 130.000 dólares a una actriz porno para que no revelase un affaire

Se habría producido en 2006, un año después de su boda con Melania

Hace un mes el mismo abogado negó haber realizado el pago

Donald Trump hace unas semanas en el Foro de Davos. Foto: Reuters

El abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, ha despejado las dudas y este martes ha reconocido que es cierto que un mes antes de las elecciones pagó 130.000 dólares de su propio dinero a una actriz porno para que no hiciese público que en 2006 había tenido supuestamente un affaire con el presidente de EEUU.

La noticia saltaba hace un mes, a principos de enero, pero no había sido confirmada hasta ahora. En un comunicado enviado al The New York Times, Cohen asegura que el presidente de EEUU nunca le reembolsó el dinero que tuvo que abonar a la actriz Stephanie Clifford, conocida en la industria pornográfica como Stormy Daniels.

A pesar de la confesión, el abogado se ha negado a dar más detalles acerca de cómo fue realizado el pago, aunque sí ha asegurado que fue legal.

El pasado mes de enero se hacíapúblico que Cohen había pagado 130.000 dólares a una antigua actriz porno un mes antes de las elecciones de 2016 para que no revelara que había mantenido relaciones con el magnate neoyorquino 10 años antes, al año siguiente de que éste contrajese matrimonio con Melania.

El periódico The Wall Street Journal lanzaba la información citando fuentes conocedoras de este acuerdo. Clifford habría reconocido en privado que mantuvo relaciones con Trump durante un torneo benéfico de golf celebrado en julio de 2006 en Nevada y ahora estaría obligada a guardar silencio debido a un acuerdo de confidencialidad que le reportó 130.000 dólares (algo más de 100.000 euros al cambio actual).

En enero, un portavoz de la Casa Blanca aseguraba que se trataban de informaciones "antiguas, recicladas", que ya habían sido desmentidas antes de las elecciones. Incluso el propio Cohen remitió al periódico una segunda nota firmada por Stormy Daniels y en la que la exactriz afirmaba que no había mantenido "ninguna relación sexual y/o romántica" con el ahora presidente. "Los rumores de que recibí dinero para que me callara por parte de Donald Trump son completamente falsos", aseguraba.

