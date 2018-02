Cinco adolescentes se postulan a gobernador en Kansas, donde no hay ley que regule quién puede presentarse

Los candidatos están de acuerdo en legalizar la marihuana

Su propósito es estimular a más jóvenes a interesarse en política

Los jóvenes que se presentan a gobernador en Kansas. Foto: Afp

Tiene 17 años y ya calza aires de político: usa blazer azul marino y hace gestos con las manos durante sus discursos. Tyler Ruzich puede ser gobernador de Kansas, pese a no ser mayor de edad, aunque si las elecciones se celebrasen este mismo año no podría votar por su propia candidatura, ya que existe una normativa muy estricta sobre quién puede o no votar.

Con 17 años, Tyler Ruzich es candidato a gobernador del estado de Kansas, pero solo tendrá derecho a votar el próximo año. Kansas no tiene una edad mínima para ser candidato en las elecciones locales, cosa que han aprovechado cinco adolescentes para incursionar en política.

"Está muy claro que nuestros políticos no nos prestan atención", afirmaba recientemente el adolescente durante un discurso en el gimnasio de un instituto en Lawrence, con dificultades para hacer oír su voz sobre los ruidos provenientes de una sala de pesas.

Tres de sus adversarios menores de edad también estaban allí: tres republicanos y un demócrata. La era Donald Trump, en la que los candidatos más inesperados toman vuelo, ha impulsado a los jóvenes, que retan los modelos establecidos en este estado profundamente republicano.

"Es una ocasión realmente importante para involucrar a los jóvenes", declaró Ruzich, candidato republicano. Únicamente otro de los 50 estados del país es tan permisivo en materia de edad: Vermont (noreste), donde un candidato de 13 años aspira al cargo de gobernador. En el resto es necesario tener 18, 21, 25 o más años (lo más común es 30) para poder competir. Para poder ser elegido presidente de EEUU, la edad mínima es 35 años, según la Constitución.

Contra el "establishment"

El primero en lanzarse a la carrera política en Kansas fue Jack Bergeson, de 16 años, que rellenó los papeles de en la primavera de 2016. Su curiosa candidatura le supuso una invitación a un programa de televisión nacional y numerosas menciones en la prensa.

Luego se le unieron Ruzich y Ethan Randleas, seguidos hace unas semanas de Dominic Scavuzzo. Un quinto, Joseph Tutera Jr., de 16 años, anunció su candidatura la semana última. "Es algo bueno", afirma Bergeson. "La nueva generación quiere cambiar las cosas".

Los adolescentes esperan sacar provecho del fervor contra el "establishment" que se ha vivido en EEUU y específicamente en el partido republicano. Pero, ¿cómo se posicionan estos jóvenes frente a Trump, quien llegó sorpresivamente a la Presidencia y es muy popular en esta conservadora región del país?

"No soy necesariamente un seguidor del presidente, pero demostró que la gente ya está harta del establishment", dijo Bergeson, quien como demócrata es oficialmente miembro de la oposición.

Los jóvenes republicanos tampoco temen desafiar la ortodoxia de su partido. Ruzich quiere aumentar los impuestos a las empresas. Y los cuatro están de acuerdo en legalizar la marihuana. Nadie espera que estos adolescentes vayan a vencer en las elecciones. Su propósito es estimular a más jóvenes a interesarse en política.

Pero, según el profesor de Ciencias Políticas Burdett Loomis, podrían también rescatar algunos votos. "Es una elección muy abierta e incierta", recuerda el profesor de la Universidad de Kansas.

Uno de los principales candidatos -adulto- es Kris Kobach, un republicano anti-inmigración, cercano a Trump y que también está a la cabeza de una controvertida comisión presidencial sobre fraude electoral.

"Es divertido y estimulante a la vez ver a adolescentes lanzarse como candidatos", dijo Kobach, quien actualmente es el encargado de gestionar las elecciones en Kansas. "Pero sería apropiado tener una edad mínima para poder ser gobernador", aseguró a un diario local.

Pase lo que pase, Jack, Tyler y los otros siguen los pasos de una auténtica pionera: Saira Blair, una joven republicana que se postuló con 17 años en 2014 para la Asamblea local de Virginia Occidental. Ella resultó electa... derrotando al legislador saliente de su propio partido.

