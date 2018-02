Avalancha de críticas contra Trudeau por hacer bromas en público

El primer ministro de Canadá hizo un comentario que no gustó

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Imagen: Reuters.

Voces críticas y rivales políticos han instado este miércoles al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a no hacer bromas en público después de que el dirigente levantara la polémica a raíz de un comentario realizado la semana pasada durante un evento institucional.

Durante un encuentro en el Ayuntamiento de la localidad de Edmonton la semana pasada, Trudeau interrumpió a una mujer después de que esta hiciera referencia al conjunto de la humanidad con el término "hombre" (mankind) y señaló que era preferible el uso de "humanidad" (peoplekind). El comentario ha sido duramente criticado por exceder lo políticamente correcto.

"Ya todo el mundo sabe que no soy necesariamente el mejor haciendo bromas. Hice una broma estúpida hace unos días y parece que todo el mundo se ha vuelto loco", ha explicado durante una rueda de prensa en Ottawa, la capital del país, donde ha hecho alusión a la palabra utilizada.

Asimismo, ha indicado que "en aquel momento no parecía un comentario erróneo dado el lugar y el contexto", pero "fuera de contexto no tiene el mismo sentido y es un recordatorio de que no debo hacer bromas incluso cuando pienso que son divertidas".

Trudeau ha sido acusado en reiteradas ocasiones por sus rivales políticos de no estar a la altura para ser el líder que Canadá necesita.

PUBLICIDAD