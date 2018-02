Trump tilda de "gran error" la venta de acciones durante el desplome de Wall Street

Trump no se ha cansado de vincular en el último año el espectacular crecimiento de la bolsa a su Presidencia. La acumulación de récords en Wall Street entre noviembre de 2016 y enero de 2018 los ha interpretado como un éxito de su política económica. Pero el desplome de los últimos días le ha pillado con el pie cambiado.

En este sentido, el presidente estadounidense ha publicado un mensaje en Twitter en el que critica a quienes están vendiendo sus acciones en esta breve pero intensa fase de corrección.

"En los 'viejos tiempos', cuando se informaba de buenas noticias, el mercado subía. Hoy, cuando se informa de buenas noticias, el mercado cae. ¡Gran error, y tenemos tantas buenas (geniales) noticias sobre la economía!", señaló el inquilino de la Casa Blanca.

In the "old days," when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!