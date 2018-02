Doritos anuncia su versión para chicas y eleva las críticas por machismo

Menos crujientes, no ensucian los dedos y caben en el bolso. La nueva versión para chicas anunciada por la marca de snacks Doritos, perteneciente a PepsiCo, no ha pasado desapercibida ni se ha librado de las críticas del público al que se dirige.

Indra Nooyi, CEO de la compañía, ha explicado los motivos de la nueva variedad que pretenden sacar al mercado: "Aunque a las mujeres les encantaría hacerlos crujir en alto, lamer sus dedos y tomar las migas de la bolsa directamente en la boca, prefieren no hacerlo en público", aseguró a Freakonomics Radio.

Nooyi, convencida de que las mujeres reprimen sus ganas de hacer lo que sí hacen los hombres -todo lo anterior-, ha explicado además que el nuevo formato está pensado para que ellas puedan llevarlos en el bolso. Y las críticas al manido estereotipo no se han hecho esperar.

Can't wait to try some of the woman crisps from Doritos. I will finally be able to understand what it really means to be a woman! pic.twitter.com/Inz5CNPXid