Renzi y Berlusconi se preparan para la gran coalición en Italia

Ambos quieren neutralizar el auge de 5 estrellas en las generales

Dos caretas para satirizar sobre un posible pacto entre Renzi y Berlusconi. Foto: Reuters

La presentación de las listas electorales causó la semana pasada un gran revuelo en las filas tanto del Partido Democrático (PD) de Renzi, como del berlusconiano Forza Italia. En el PD los candidatos excluidos se quejaron de que el secretario general privilegió a sus más fieles seguidores.

Andrea Orlando, ministro de Justicia y competidor de Renzi en las últimas primarias del partido, ha criticado no haber sido consultado por la dirección nacional y, por tanto, no participó en la votación de las listas. "Creemos que para votar las candidaturas es necesario conocerlas antes y disponer de un periodo de reflexión y ha habido algunos nombres que nosotros no hemos conocido hasta un poco antes de la reunión", dijo.

Igualmente Berlusconi decidió apoyarse sobre todo personas de su personal confianza. Según los analistas políticos italianos la decisión de los dos principales partidos transalpinos -que en los comicios tendrán que medirse con el Movimiento 5 Estrellas- significa que tanto Renzi como Berlusconi ya están pensando a un Gobierno de larga coalición.

El acuerdo entre PD y Forza Italia necesitaría, de hecho, una base parlamentaria lo suficiente amplia y cohesionada para votar un programa de Gobierno diferente con respeto al que cada partido acaba de presentar a sus electores. El partido de Berlusconi tendría que abandonar la coalición de centroderecha con los aliados de la Liga Norte y de Hermanos de Italia -partidos xenófobos y eurófobos-, mientras el PD ya ha roto las relaciones con la izquierda socialdemócrata que se presentará autonomamente a las elecciones tras la fundación del movimiento Libres e Iguales.

De momento dos parecen los candidatos favoritos para presidir un Gobierno de amplia coalición, tras las generales del próximo 4 de marzo: el presidente del europarlamento y diputado europeo por Forza Italia, Antonio Tajani -"sería una opción optima" según Berlusconi- o el actual primer ministro Paolo Gentiloni que, a pesar de ser militante del PD, encuentra cierta aprobación también en el frente conservador.

