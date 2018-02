Francia recupera el peso perdido en la escena internacional de mano de Macron

El ascenso de Macron es positivo para la integración europea

La era Macron devuelve a Francia una proyección internacional que había ido perdiendo en los últimos años. El país sigue bajo el peso de un paro masivo y un abultado déficit comercial, grandes retos para el presidente. Sin embargo, hay señales para el optimismo. La confianza se sustenta en algunos datos significativos: el PIB creció el pasado año un 1,9%, la mejor cifra registrada en los últimos seis años. La segunda mayor economía de la eurozona ganó velocidad respecto a 2016, cuando creció un 1,1%. Esa buena marcha se basa en las inversiones de las empresas y la fortaleza del consumo privado.

El ascenso de Emmanuel Macron es positivo tanto para una Francia venida a menos como para la integración de nuestro continente. Y, porque no decirlo, para un mundo acosado por el ascenso del populismo. Macron sabe que la revitalización del país va ligada al reforzamiento de la Unión Europea. Cuando habla del panorama político y social lo hace siempre en el contexto de la UE. Y así volvió a hacerlo recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos. La cooperación y la unión tiene, según Macron, que volver a prevalecer en el bloque.

Cuando hace 55 años el general Charles de Gaulle y el canciller alemán Konrad Adenauer sellaron la amistad franco-alemana lo hicieron en ausencia del Reino Unido. Hoy, aunque por motivos distintos, Londres vuelve a faltar. Incluso si se consigue un Brexit suave, la alianza franco-germana sigue siendo clave clave para superar el trauma de esa ruptura. Berlín aún no ha superado la situación de interinidad, si bien la Gran Coalición de Angela Merkel con los socialdemócratas se vislumbra póxima. Del núcleo formado por Francia, Alemania, España e Italia saldrá el impulso renovador de la UE.

De nuevo en el centro europeo

Desde París se asevera que no habrá problemas de financiamiento en Europa cuando el Reino Unido se separe de la Unión. Macron se opone a un acuerdo a medida con los bancos británicos y no prevé la firma de un tratado comercial que incluya los servicios financieros. Londres desea un pacto que dé pleno acceso a la UE a sus instituciones financieras. Pero quien no acate las normas del mercado común no puede tener derechos de establecimiento, o sea, una licencia para la libre venta de servicios en todo el bloque, se asegura en el Palacio del Elíseo. Francia mantiene su postura dura y estricta antes de las negociaciones cuyo comienzo está programado para fines de marzo. Es posible que la única opción viable acabe siendo un esquema restringido parecido al de Canadá cuando el Reino Unido abandone el mercado común en marzo de 2019.

A nivel geopolítico, Macron defiende con firmeza el multilateralismo y llena el vacío dejado por los EEUU de Donald Trump. El aislamiento norteamericano coincide con el repliegue británico. Francia se ha convertido en el único estado miembro a la vez de la UE y del Consejo de Seguridad de la ONU de manera permanente. El reciente viaje del mandatario galo a China constituyó un éxito. Quiere una respuesta europea constructiva y conjunta a la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, la ambiciosa red de infraestructuras marítimas y terrestres con la que China quiere expandir su influencia exterior.

Espectro ideológico inédito

El exitoso movimiento ni de izquierda ni de derecha de Macron ha absorbido gran parte de su entorno ideológico. El socialismo francés ha entrado en una fase agónica. La venta de la sede del PSF adquirida hace 38 años por François Mitterrand es todo un símbolo de la actual decadencia y pasada grandeza. A ello se añade un ajuste interno que dejará sin trabajo a casi la mitad de los empleados de la formación. No está nada claro que el proyecto socialista galo logre reinventarse. En abril se llevará a cabo el Congreso de la refundación.

Muchos socialistas se fueron con Macron. El resto, espantado ante el ridículo público de los líderes de su partido, se unió a la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Precisamente la persistencia de una izquierda radical liderada por Mélenchon limita más los espacios para resucitar el socialismo francés. Así pues todo depende de ese tercer grupo llevado por una nueva generación, para construir una "socialdemocracia del Siglo XXI". Lo que parece claro es que la crisis va a ser duradera. Espera al PSF una larga travesía del desierto.

