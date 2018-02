Un miembro de la Liga Norte dispara a varios inmigrantes desde su coche en Italia

Esto no está bien, no es la solución al problema de la inmigración en Europa.



Pero llenar Europa de inmigrantes, y barrer a la población autóctona tampoco es de recibo.



Los políticos se equivocan, con abrir las fronteras, y dar a entender que todo está permitido para instalarse en cualquier país europeo, incluso el asalto violento a las fronteras.



Y además sin controlar a los que entran y a que se dedican, de que viven, si son delicuentes ó no, si realizan actividades delictivas, prostitución, drogas, etc.., y luego está la entrada de menores que incluso mandan las familias desde sus paises, por ejemplo Marruecos para que se los cuidemos, en fin mucho manga ancha y asi pasa lo que pasa.



Venir a trabajar si, cuando haya trabajo, pero nada más.



Yo estoy harto de ver legiones de marroquies, y otros inmigrantes que no hacen nada en todo el dia, solo ir de centro social en centro social, a comer, pedir ropa, etc, eso si, luego con zapatillas Nike de 200 euros y ropa de marca, tabaco, bebida, móvil smartphone de alta gama, y demás...