Trump quiere gastar 1,5 billones en infraestructuras, pero ¿de dónde saldrá el dinero?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado martes, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, su intención de invertir 1,5 billones de dólares en infraestructuras para lograr las "infraestructuras seguras, rápidas, fiables y modernas que nuestra economía necesita y nuestra gente merece". Pero en ningún momento concretó de dónde saldría el dinero.

"Cada dólar federal debe multiplicarse con la asociación de gobiernos estatales y locales y, cuando sea apropiado, aprovechando la inversión del sector privado, para corregir permanentemente el déficit de infraestructuras", señaló Trump, sin especificar siquiera porcentajes de cada una de las partes implicadas.

Según fuentes de la Administración consultadas por Bloomberg, la Casa Blanca está dispuesta a contribuir con 200.000 millones de fondos federales durante 10 años, intentando estimular el gasto de los demás a través de subvenciones para proyectos que generen sus propios ingresos para autofinanciarse. Sin embargo, esta cifra sigue siendo menos de la séptima parte del montante total que Trump aspira a conseguir, aunque desde el Ejecutivo federal aseguran que en las próximas semanas se enviará al Congreso una propuesta más detallada.

La cuestión de las infraestructuras es una de las que se debate este jueves en el retiro de los legisladores republicanos, como ha admitido Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. La congresista Cathy McMorris Rodgers, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, ha apuntado que los miembros de ambos partidos estarían encantados de promover las tan necesarias infraestructuras si encontraran una forma de financiarlas.

Heading to beautiful West Virginia to be with great members of the Republican Party. Will be planning Infrastructure and discussing Immigration and DACA, not easy when we have no support from the Democrats. NOT ONE DEM VOTED FOR OUR TAX CUT BILL! Need more Republicans in '18.