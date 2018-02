Alemania teme el regreso de los 'hijos del Estado Islámico', niños crecidos al cobijo de terroristas

El buenismo nos ha llevado a estar como estamos.



Si sólo se hubiera permitido que vinieran a trabajar, durante el tiempo indispensable.



Que sólo se les permitiese quedarse con la condición de integrarse y no cometer delito alguno.



Y nada de subvenciones, ni ayudas, prestaciones, pensiones no contributivas, ni gaitas, ni zarandajas.



Restringir el acceso a la nacionalidad haciéndolo complicada y/o como hacen en algún país del Norte de Europa donde no permiten ni comprar un piso a su nombre aunque su cónyuge sea del país.



Las subvenciones y ayudas deben ser para los españoles para fomentar la natalidad dando más ayudas a los nacionales para que los padres pudieran ocuparse de sus hijos durante los 3 primeros años garantizándoles el sueldo y el empleo.



Si lo hicieran así habría superávit, más empleo y mejores sueldos, viviríamos mejor y más seguros en nuestro país.



Además de que tener relevo generacional y pensiones garantizadas.