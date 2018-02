Cerco a Putin: EEUU publica la lista de allegados al presidente ruso susceptibles de ser sancionados

El asunto es que pese a la publicidad Rusia esta sufriendo grandes daños en su macroeconómica como resultado de las sanciones y en muchos aspectos sufre un aislamiento internacional, sin retirada de Ucrania no se van a levantar las sanciones y es que hoy la ocupación de un territorio de otros país por otra nación Europea en este caso Rusia como potencia ocupante no es sostenible a largo plazo, esperemos se llegue a una solución al conflicto esta situación no es buena para nadie.