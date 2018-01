Detienen al líder opositor ruso Alexei Navalny en una manifestación contra Putin

La protesta ha sido declarada ilegal por las autoridades rusas

Protesta en la que fue detenido el opositor ruso. Imagen: Reuters.

El líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido detenido de nuevo este domingo en Moscú nada más aparecer en una manifestación contra el Kremlin, convocada en la calle de Tverskaya y declarada ilegal por las autoridades rusas, según ha confirmado el propio Navalny en su cuenta de Twitter.

"He sido detenido, pero no importa. Id a Tverskaya. No habéis acudido a esta marcha por mí, sino por vosotros y por vuestro futuro", ha escrito, en un día en que miles de opositores han salido a las calles de las principales ciudades de Rusia para protestar una vez más contra Vladimir Putin.

La detención de Navalny -la cuarta en menos de un año- tiene lugar después de que la Policía rusa entrara este domingo a la fuerza en las oficinas de Navalny, para interrogar a las personas que se encontraban en el interior del edificio, según han mostrado imágenes transmitidas por los partidarios de Navalny.

La Policía argumenta que realizó la incursión tras haber recibido una amenaza de bomba.

Navalny es uno de los críticos más feroces del Gobierno de Vladimir Putin, a quien acusa de haberle prohibido injustamente de comparecer a a las próximas elecciones presidenciales por tener antecedentes penales tras recibir una condena de cárcel posteriormente suspendida.

El opositor, por contra, argumenta que fue víctima de un proceso judicial orquestado por motivos puramente políticos y, en lo que se refiere a la convocatoria electoral a la que tenía previsto asistir, el opositor ha indicado que "la Constitución rusa concede el derecho de acudir libremente a cualquier tipo de evento".

