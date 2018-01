Trump afirma que él hubiera sido "más duro" que Theresa May para negociar el Brexit

"Yo hubiera dicho a la UE que no es tanto como parecía"

Donald Trump, presidente de EEUU. Imagen: Reuters.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que él hubiera sido mucho "más duro" que la primera ministra británica, Theresa May, en la negociación de la salida de Reino Unido de la UE. Trump ha realizado estas declaraciones durante una entrevista con la televisión británica ITV.

El inquilino de la Casa Blanca ha sido interrogado por si May estaba en una posición ventajosa para las negociaciones. "¿Que si sería así como lo hubiera negociado? No. Yo no lo hubiera negociado como se ha hecho (...). Yo hubiera tenido una actitud diferente", ha indicado.

A la pregunta de cómo hubiera sido esa actitud, Trump ha respondido que "yo hubiera dicho a la UE que no es tanto como parecía". "Yo habría adoptado una postura más dura en la salida", ha apostillado.

Además, Trump ha recordado que él ya predijo que el Brexit ganaría en el referéndum celebrado en junio de 2016. "Lo dije por el comercio, pero sobre todo por la inmigración (...). Conozco y comprendo al pueblo británico", ha aseverado. "No quieren que gente de todo el mundo venga a Reino Unido. No saben nada de esta gente", ha argumentado.

Sobre la boda real del príncipe Enrique y la estadounidense Meghan Markle, en la entrevista le han preguntado a Trump si está invitado, pero ha contestado con un parco "no, que yo sepa". Tampoco ha querido expresar si le gustaría asistir a la boda, que se celebrará en el Castillo de Windsor. "Quiero que sean felices. De verdad que quiero que sean felices (...). Parecen una pareja adorable", ha concluido.

