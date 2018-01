Localizada Sandra Caro, la española de 24 años desaparecida tras un tiroteo en Ámsterdam

Una ciudadana española llamada Sandra Caro fue localizada este fin de semana tras encontrarse más de 24 horas en paradero desconocido al desaparecer en unos momentos de caos generados por el tiroteo que dejó este viernes un muerto en Ámsterdam, capital de los Países Bajos.

La española es una joven de 24 años residente en Caravaca de la Cruz (Murcia) que en el momento del tiroteo subió a sus redes sociales varios vídeos mostrando su desesperación, asegurando que no podía salir del lugar y comentando que la batería de su teléfono móvil estaba próxima a acabarse.

Se conoce que Caro sufrió una crisis de ansiedad y fue trasladada a un centro sanitario, tras lo cual se le perdió la pista. Sus familiares más cercanos llegaron a viajar a Ámsterdam para localizarla, una tarea en la que ha contribuido el Alhama CF de fútbol, club en cuyas categorías inferiores juega la joven.

En la mañana de este domingo se confirmó que Sandra Caro había sido localizada en otro centro hospitalario, y que pese a haber sufrido la crisis de ansiedad por el tiroteo en la ciudad neerlandesa, no fue testigo directo de este.

De hecho, en un vídeo subido a su cuenta de Instagram en los momentos más complicados, Caro exclamó preopcuada: "He visto que había un tiroteo. No sé dónde meterme. Me estoy quedando sin batería en el móvil. No puedo relajarme. Aquí nadie me va a ayudar, no puedo salir de aquí. Esto es una ratonera. No hay manera".

La historia tuvo final feliz y se espera que, en cuanto la joven esté plenamente recuperada, pueda viajar de vuelta a España.

