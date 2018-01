Maduro acusa a Rajoy de "querer gobernar" Venezuela: "Yo digo no, no y mil veces no"

En el marco de la escalada de tensión entre ambos países

Ha derivado en la expulsión de los respectivos embajadores

Nicolás Maduro, preisdente de Venezuela. Foto: Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado este viernes a su homólogo español, Mariano Rajoy, de "querer gobernar" el país caribeño, en el marco de la escalada de tensión entre ambos países que ha derivado en la expulsión de los respectivos embajadores en Madrid y Caracas.

"Yo me siento con la energía, los sueños, la esperanza de un joven de 15 años (...) Y esa fuerza es la que me impulsa todos los días cuando veo la agresión contra Venezuela por parte del Reino de España, que quiere Mariano Rajoy gobernar nuestro país", ha dicho Maduro en un acto multitudinario que ha celebrado en Caracas para lanzar su campaña electoral.

"Yo le digo no, no y mil veces no", ha subrayado en alusión a Rajoy. "Venezuela es un país soberano, es un país libre. Venezuela le pertenece a los venezolanos", ha defendido y ha instado a los venezolanos a "sentirse muy orgullosos": "Somos hijos de héroes (...), de los libertadores de América (...) Venimos de una estirpe gloriosa".

Maduro ya se refirió el pasado martes al presidente del Gobierno español, al que tachó de "corrupto", "racista" y "colonialista" y lanzó una advertencia. "Ponte a cuatro 'paticas', compadre, que este pueblo lo que te va a dar es 'pela' (paliza)", dijo.

Un día después, Caracas llamó a consultas a su embajador en Madrid, Mario Isea, como represalia por el último paquete de sanciones adoptado por la UE contra altos cargos del Gobierno de Maduro. El jueves dio un paso más y declaró persona 'non grata' a al representante diplomático español, Jesús Silva Fernández, a quien le otorgó un plazo de 72 horas para salir de Venezuela.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que, en "estricta aplicación del principio de reciprocidad", España también declara persona 'non grata' a Isea y le da el mismo plazo para la expulsión, aunque ya no se encontraba en Madrid.

El Palacio de Miraflores ha acusado a España de "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos" de Venezuela. Según ha denunciado Maduro estos días, Rajoy habría aceptado las "infames instrucciones" del presidente estadounidense, Donald Trump, de liderar la "conspiración" en Europa.

PUBLICIDAD