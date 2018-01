Soros arremete contra los gigantes de internet a los que culpa del populismo

los españoles no han aprovechado lacrisis para una emigraciónmasiva y definitiva a otros paises de europa ni teniendo gran ventaja con los convenios que tienen paises del eurogrupo.



máspor su miedo al idioma de otros paises europeos inglés portugues alemán italiano suizo frances y por miedo a noestar entre su gente, han preferido emigrar por empleo a paises latinoamerica donde se les parece lapoblacion creyendo que el idoma nos eriaunproblema pero solo fueron a sufrir y no ganar casi nada.



esas oportunidades de vivir trabajar y subsidios sociales en alemania francia y suecia que los españoles han rehusado, han sido cedidos a los emigrantes musulmanes los cuales no comparten los ideales de convivencia unioneuropea, no solamente se llevan mal con los demas paises que no son de su credo sino que entre muslumanes sematan.



merkel no merece ser canciller porque no se entera de lo que pasa en su pais ni la subsistencia de sus ciudadanos, ayer hubo una granriña en hanover entre turcosysirios y los bobos que están en davos hablando de temas como trump losnacionalismos aislamientos laguerranuclear constitucion y otras paranoias absurdas.