Escándalo en una gala benéfica en Londres: la élite británica acosa sexualmente a las azafatas

¿ Dónde está el manual de obligado conocimiento y superación por parte de todo el mundo durante la etapa escolar en que se enseñe que esas prácticas están prohibidas ? Por otra parte, la uniformidad de las camareras ya denotaba las aviesas intenciones de los organizadores : falda corta negra y ropa interior a juego. Tan solo ese detalle ya revela el ambiente picantón que va a reinar en aquella reunión de viejos verdes. Y aunque fuesen jóvenes; es igual.



Se le ha perdido el respeto a la mujer y la mujer no sabe hacerse respetar porque no ha sido educada para ello. No hay sentido de la dignidad que no es otra cosa que el exquisito respeto consigo mismo. Quien no se respeta a sí mismo es imposible que respete a los demás.



¿ En dónde se enseña que la mujer ha de ser respetada y venerada por el mero hecho de serlo en tanto y en cuanto es la fuente de la vida ? Lejos de ello lo único que aprenden los jóvenes y experimentan los mayores es que todo está permitido, comprobando después amargamente que esta sociedad de fariseos hipócritas estimula hacer lo que después castiga severamente.



Para distraer a la plebe utiliza, como antes los romanos, la regla de las Fs : Fiestas, futbol y sexo.