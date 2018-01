México y Canadá se muestran flexibles con los escollos del TLCAN

Las conversaciones desarrollarán en Montreal hasta el próximo 29 de enero

Foto: Getty.

El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se comprometieron el lunes en Toronto a buscar soluciones definitivas para los temas más complejos relacionados con la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, a 552 kilómetros de distancia, en Montreal, da comienzo la sexta ronda de negociaciones, donde aproximadamente 30 mesas debatirán sobre distintas propuestas hasta el próximo 29 de enero, cuando los Guajardo, Freeland y el embajador estadounidense, Robert Lighthizer, tienen prevista una rueda de prensa para revelar sus conclusiones de estas intensas jornadas.

De esta forma, la ministra de Exteriores canadiense y el secretario de Economía de México optaron por alinear sus posiciones antes de viajar al Foro Económico Global de Davos, en Suiza, donde ambos tienen previsto participar en un panel donde hablarán no sólo sobre la marcha de las negociaciones del TLCAN sino también sobre otros temas comerciales relacionados con el comercio mundial. Lighthizer no participará en dicha ponencia pero está previsto que se reúna con sus homólogos canadiense y mexicano para analizar el avance de las negociaciones en Montreal.

Anecdóticamente, Davos el lugar donde comenzó a fraguarse el TLCAN, según el expresidente mexicano, Carlos Salinas, quien aseguró que la idea de sumar a México al Tratado de Libre Comercio ya en marcha entre EEUU y Canadá "nació" en la edición de 1990 del Foro Económico Global.

Durante su encuentro en Toronto, Guajardo y Freeland ultimaron su estrategia de cara a la sexta ronda de negociaciones, donde deberán atajarse asuntos como las reglas de origen, especialmente dentro del sector automotriz, los capítulos sobre resolución de conflictos así como la propuesta estadounidense de cancelar automáticamente el acuerdo cada cinco años si las tres partes no muestran interés activo en su revisión durante dicho periodo de tiempo.

Canadá y México inician la sexta ronda con la intención de ser algo más flexibles en lo que se refiere al contenido de los automóviles y la resolución de conflictos. Guajardo también tuvo un encuentro este lunes con Kathleen Wynne, primera ministra de Ontario, con quien destacó la importancia que tiene el TLCAN en las relaciones comerciales entre dicha provincia canadiense y México.

En declaraciones a Reuters, una fuente conocedora de la estrategia canadiense, recalcó que Ottawa "luchará en determinadas áreas pero eso no significa que no podamos ser creativos, ágiles, listos". Otra fuente mexicana señaló que las conversaciones entre los tres países podrían extenderse a marzo y no descartó que la decisión final pueda retrasarse hasta después de las elecciones mexicanas.

