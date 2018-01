¿Qué está pasando en Suecia? El Ejército podría salir a las calles para vigilar a las bandas tras 300 tiroteos

Prostitución y drogas. Las dos actividades que alimentan al crimen organizado. Me pregunto: ¿Cuándo los Estados se atreverán a legalizar y regularizar estas actividades? Al mantenerlas en la ilegalidad, se ha demostrado que comporta corrupción, dinero negro, inseguridad, insalubridad y violencia. Sin embargo, todo aquel que quiere consumir drogas o prostitución, lo hace, por tanto, no se ataja el consumo. La regularización por parte de los Estados, comportaría un aumento de los ingresos, que podrían destinarse a la educación, prevención y ayuda para paliar los efectos negativos del consumo de estas prácticas. Así mismo, se conseguiría evitar la delincuencia organizada. Las cárceles quedarían casi vacías, pues la mayoría de las personas encarceladas en occidente en la actualidad, lo están por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Significa, menos gastos para el Estado, y mayores ingresos a todos los efectos. Pienso pues que sería beneficioso para la sociedad. Todo ello, parte de una reflexión importante: ¿Debe el Estado inmiscuirse en lo que una persona adulta, puede o no puede hacer con su cuerpo? Si persona, quiere intoxicarse, drogarse o prostituirse, ¿es el Estado quién para negárselo? Hay que recordar, que el Estado, también es dado, hoy por hoy, a decidir quién vive y quien muere, legislando el aborto y la eutanasia. Deberíamos decidir como sociedad, si la intromisión en lo que las personas hacen con su cuerpo, es licito por parte del Estado. Yo considero, que el papel del Estado, no debe de ser ese, sino el de administrador de nuestros impuestos, y facilitador de bienes y servicios. Sólo cuando el comportamiento de un ciudadano, afecta la vida de otros, debería el Estado intervenir. Por ejemplo: si una persona borracha (o drogada), coge el coche, y provoca un accidente. Pero no por que vaya drogada debe de penalizarse. Debe penalizarse porque su actitud irresponsable a causado daños a otras personas. El Estado en mi opinión, tiene la mala costumbre de inmiscuirse en la vida de la gente. El resultado: nos cuesta mucho más dinero, y no resuelve la cuestión, sino que la transforma en un gran problema.