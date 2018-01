Miles de migrantes duermen en las calles de París y simbolizan la promesa incumplida de Macron

Ese Sr que se identifica de Sudan y es veterinario, titulo otorgado en su pais pero que Francia no reconoce, logico, donde debería estar es en su pais o en cualquiera de los de al lado ó en África que es donde hacen falta sus conocimientos y no en Europa donde los hay a porron.



No es admisible que un continente carente de casi todo envíe a los pocos preparados a mendigar por las calles de Europa, a parasitar los sistemas de protección social.