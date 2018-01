Egipto celebrará elecciones presidenciales entre el 26 y el 28 de marzo

Abdelfatá al Sisi, presidente de Egipto. Foto: Reuters

Las autoridades egipcias han anunciado este lunes que entre el 26 y el 28 de marzo tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales, las terceras que se celebrarán en el país norteafricano desde que, a principios en 2011, cayó el régimen de Hosni Mubarak.

El actual mandatario, Abdelfatá al Sisi, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 2013, es el favorito indiscutible para la próxima cita y, salvo sorpresas, logrará un segundo mandato. Al Sisi, no obstante, aún no ha anunciado formalmente su candidatura.

El rival con más opciones, el ex primer ministro Ahmed Shafik, retiró su candidatura el domingo al asegurar que, tras volver a Egipto, lo había pensado mejor. "Me he dado cuenta de que no voy a ser la persona ideal para guiar al Estado durante el siguiente periodo", aseguró Shafik, que regresó en diciembre desde Emiratos Árabes Unidos.

Los aspirantes deberán acudir al registro entre el 20 y el 29 de enero y unos dos meses más tarde, entre el 26 y el 28 de marzo, tendrá lugar la primera vuelta, cuyos resultados se conocerán el 2 de abril. En caso de que ningún candidato logre una mayoría suficiente, la segunda ronda se celebraría entre el 24 y el 26 de abril.

"Ejerced vuestro derecho de presentaros y votar, cumplid con vuestro deber de elegir al presidente del país, vuestra voz sin duda marcará la diferencia", ha recalcado en rueda el presidente de la Comisión Electoral egipcia, Lasheen Ibrahim.

