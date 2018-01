El Presupuesto y el estatus de los 'soñadores', prioridades de Trump

Demócratas y republicanos tienen hasta el 19 para llegar a un acuerdo

Trump, durante una reciente intervención pública. Imagen: Reuters

El regreso a la rutina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estuvo exento de los habituales tuits del mandatario. Si su primer mensaje en las redes sociales del año atacó directamente a Paquistán, durante la jornada del martes, el republicano aseguró que los demócratas no tienen interés en buscar soluciones tras el fin del programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, más conocido como DACA, y que hasta no hace mucho protegía a los menores ilegales en el país.

"Los demócratas no están haciendo nada por DACA, solo están interesados en la política. ¡Los activistas de DACA y los hispanos irán en contra de los demócratas, comenzarán a "enamorarse" de los republicanos y su presidente", sentenció Trump vía Twitter.

Y es que entre las tareas prioritarias de los legisladores estadounidenses está decidir el futuro de este plan promulgado por la Administración Obama y cuyo objetivo es proteger a ciertos inmigrantes ilegales, conocidos también como soñadores, que llegaron al país cuando eran niños. El programa permitía que estos permanecieran en Estados Unidos para trabajar o cursar estudios. Sin embargo, el Gobierno de Trump anunció el pasado septiembre que cancelaría esta iniciativa ofreciendo al Congreso seis meses de prórroga para encontrar una solución a largo plazo.

Está previsto que los líderes en el Capitolio de ambos partidos se reúnan hoy miércoles en la Casa Blanca para intentar lograr algún tipo de base para las negociaciones. Los demócratas ya avisaron de que no abandonarían la capital para el receso navideño sin haber encontrado una solución, aún así los legisladores prefirieron retrasar la toma de decisiones hasta comienzos de este año. Previamente, el presidente de EEUU dejó claro que los demócratas debían "entender claramente" que encontrar una alternativa para DACA requerirá apoyar la financiación para la construcción de un muro en la frontera con México.

Hablando de financiación, otro de los retos inminentes para los republicanos y demócratas está en alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto antes del próximo 19 de enero. El mandatario y los republicanos buscan incrementar el gasto en defensa pero los demócratas quieren alzas proporcionales en gasto no militar, apoyando así programas educativos, infraestructuras, sanidad y protección medioambiental.

"La Administración Trump está dispuesta a aumentar el gasto discrecional no relacionado con defensa en alrededor del 7 por ciento", señaló Mark Meadows, congresista republicano y presidente del influyente Caucus de la Libertad, en declaraciones a la cadena CBS. "Ahora, los demócratas dicen que eso no es suficiente y tenemos que darle al Gobierno un aumento salarial de entre el 10 y el 11 por ciento", añadió, señalando que este planteamiento es difícil de respaldar.

Trump también aprovechó sus diversos tuits ayer para confirmar que la "sanciones" y "otras" presiones están comenzando a tener impacto en Corea del Norte. Al mismo tiempo dio la bienvenida al nuevo editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, animándole a cumplir el objetivo de ofrecer noticias de manera imparcial.

