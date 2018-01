El Papa invita a custodiar la libertad frente a las "banalidades" del consumo" en su primer mensaje de 2018

El papa, durante la misa celebrada el 1 de enero de 2018 en el Vaticano. Imagen: EFE

El Papa ha invitado a los católicos a custodiar la libertad y dedicar unos minutos de silencio a Dios cada día frente a "las banalidades corrosivas del consumo" y "las olas impetuosas de las murmuraciones".

Francisco ha realizado estas consideraciones durante la homilía de la misa que ha celebrado este primer día del año, cuando la Iglesia celebra la 51 Jornada Mundial de la Paz que abre el 2018 con el lema 'Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz'.

Se trata de un mensaje en el que el Papa ha expresado sus deseos de paz para todos los pueblos y para las naciones del mundo y que marcará la línea diplomática de la Santa Sede durante todo el año que viene.

En su primera homilía del año, el Pontífice también ha advertido de la "ruidosa confusión de la publicidad" y "la abundancia de palabras vacías" para "custodiar el alma".

Por otro lado, también ha instado a los fieles a mirar en su corazón para comenzar el nuevo año "desde el centro, dejar atrás los fardos del pasado y empezar de nuevo desde lo que importa". En sus deseos para este año, el Papa también ha reivindicado la figura de la Virgen María que recuerda que "Dios se ha hecho cercano con la humanidad como un niño a su madre que lo lleva en el seno".

"La palabra madre (mater) hace referencia también a la palabra materia. En su Madre, el Dios del cielo, el Dios infinito se ha hecho pequeño, se ha hecho materia, para estar no solamente con nosotros, sino también para ser como nosotros. He aquí el milagro, la novedad: el hombre ya no está solo; ya no es huérfano, sino que es hijo para siempre. El año se abre con esta novedad. Y nosotros la proclamamos diciendo: ¡Madre de Dios!", ha señalado.

"Custodiaba. Simplemente custodiaba. María no habla: el Evangelio no nos menciona ni tan siquiera una sola palabra suya en todo el relato de la Navidad. También en esto la Madre está unida al Hijo: Jesús es infante, es decir 'sin palabra'. Él, el Verbo, la Palabra de Dios que 'muchas veces y en diversos modos en los tiempos antiguos había hablado', ahora, en la 'plenitud de los tiempos', está mudo", ha agregado.

Durante la Misa de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios este lunes 1 de enero, el Papa Francisco ha destacado que una de las principales características del relato evangélico de la Navidad es el silencio. Por ello, ha destacado que Dios "ante el cual se guarda silencio es un niño que no habla". "Su majestad es sin palabras, su misterio de amor se revela en la pequeñez. Esta pequeñez silenciosa es el lenguaje de su realeza. La Madre se asocia al Hijo y custodia en el silencio", ha señalado.

Y ha añadido: "El silencio nos dice que también nosotros, si queremos custodiarnos, tenemos necesidad de silencio. Tenemos necesidad de permanecer en silencio mirando el pesebre. Porque delante del pesebre nos descubrimos amados, saboreamos el sentido genuino de la vida. Y contemplando en silencio, dejamos que Jesús nos hable al corazón".

También ha explicado que las cosas que María custodiaba en su corazón eran los "gozos y dolores" de aquellos días: "el futuro incierto, la falta de un hogar, la desolación del rechazo, la desilusión de ver nacer a Jesús en un establo". Para el Papa, María "meditaba" y "las repasaba con Dios en su corazón". "No se guardó nada para sí misma, no ocultó nada en la soledad ni lo ahogó en la amargura, sino que todo lo llevó a Dios. Así custodió. Este es el secreto de la Madre de Dios: custodiar en el silencio y llevar a Dios.

La primera misa del Papa en el 2018 ha comenzado a las 10 de la mañana en la basílica de San Pedro del Vaticano, cuyas zonas adyacentes han mostrado una fuerte presencia policial.

