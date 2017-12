Schaeuble pide que no se descarte la posibilidad de un gobierno en minoría para Alemania

En Alemania está pasando lo que no hace mucho ocurría en España, que los políticos no se ponen de acuerdo para formar gobierno. Curiosamente eso le pasó primero a Rajoy y ahora le está pasando a su dueña y señora Angela Merkel. ¿Qué no será que tanto Merkel como Rajoy están ya totalmente gastados y que lo mejor que podrían hacer es dejar de una vez la política y retirarse a sus asuntos particulares?