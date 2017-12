El indulto de Kuczynski a Fujimori, bajo sospecha de ser un acuerdo político

El Sr. Lerner no se acuerda q siempre esta con los candidatos a la presidencia como . Fujimori , Toledo, Humala,EN EL CASO DE FUJIMORI fue para que no salga presidente Mario Vargas LL.en seg, vuelta por que será que siempre es el adulador numero uno? claro que quiere algo de los presidentes elegidos. A.



Fujimori se le condenó buscándole 5 pies al gato y con una doctrina y fundamento penal español armaron el muñeco y lo metieron preso , es decir no hicieron justicia hicieron política. con un eco internacional de toda la caviarada mundial (osea izquierda moderada mundial ) mas claro mil mentiras hacen una verdad, miente y miente que algo queda, la mentira hecha verdad la cual cree el mundo y los jovenes que protestan cual rebaños. hoy Fujimori sale por política y no les gusta, y cuando entro política si les gusta, la mentira de este Sr Lerner es que dice que fue recluido por delitos de lesa humanidad , delito que no existía en nuestra legislación cuando él era gobierno, así que la ley aquí no tiene efecto retroactivo cuando favorece al reo.