Naciones Unidas emite una nueva ronda de sanciones potencialmente devastadoras para la economía de Corea del Norte

Esto puede acabar muy mal corea tiene un arsenal enorme puede que obsoleto pero no es Irak con un san Husein en horas bajas las armas nucleares que tiene no son operativas es más yo no las llamaría armas sino dispositivos nucleares que no puede usar y seguro que son del tamaño de un frigorífico pero tiene tal cantidad de cañones autopropulsados que de una andanada destruiría Seúl por lo tanto es muy peligroso puede morir la mitad de la población de la capital ojo y al toro