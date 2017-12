¿Un problema sin solución? Corea del Norte ya no se fía de EEUU ni para negociar

Corea del norte a dado un salto muy importante con el HWSONG-15 el nuevo misil balístico intercontinental disparado por corea del norte capaz de alcanzar a todo estados unidos y la unión europea no nos olvidemos de esa cualidad el nuevo misil me ha sorprendido porque ha funcionado a la percepción en el primer disparo creo que ni los estados unidos con el atlas un engendro de misil de fase y media que tenía un 50 por ciento de fallos en lanzamiento y que estuvo en servicio pocos años y que decir de misil balístico soviético R-7 con sus nada menos que 32 motores y 24 horas de preparación para dispararlo demostró que era un arma obsoleta cuando entro en servicio como arma de guerra también estuvo muy poco tiempo es servicio como lanzador comercial sigue en activo con más de 1000 lanzamientos y lo que le queda el vector Soyuz o lanzador es el cohete más fiable de la historia



Pero corea no tiene lo más in portante la ojiva nuclear o termo nuclear si la tuviera ya hubiera realizado un test con una prueba atmosférica ósea en el espacio y demostrado al mundo que sus misiles son operativos en caso de una guerra no han conseguido algo que ya tienen los estados unidos Rusia reino unido Francia china india y Pakistán y supuesta mente Israel por trasferencia norteamericana pero creo que con tiempo la tendrán no están buscando la cura del cáncer sino una tecnología que ya tienen otros países la primera ojiva termo nuclear soviética pesaba más de 5 toneladas para sobrevivir a la reentrada tenía un blindaje e cobre extremadamente grueso la norteamericana estaba en unos 4800 kilos y también tenía un blindaje de cobre muy grande en sus primeras cabezas nucleares de primera generación



Como digo creo que le queda bastante camino pero seguro que lo conseguirán espero que no de que sentir y antes que nos llame el sumo hacedor veamos una guerra con intercambio de misiles con cabeza nuclear de fisión o de fusión