Se retira de la carrera a juez federal el nominado de Trump que desconoce las normas legales básicas

"Me ha quedado claro que mi candidatura se ha convertido en distracción"

Petersen no conoce ciertos términos legales comunes ni tiene experiencia

Para los críticos de Trump, la elección evidencia sus preferencias políticas

El candidato propuesto por Donald Trump para convertirse en juez federal en Washington se ha retirado de la carrera por el cargo tras difundirse un vídeo que evidencia su falta de experiencia y total ignorancia de conceptos legales básicos.

"En los últimos días, me ha quedado claro que mi candidatura se ha convertido en una distracción, y eso no es justo para usted o su gobierno", escribió Matthew Spencer Petersen en una carta de renuncia dirigida al presidente Trump y publicada el lunes por la prensa.

En el vídeo, de apenas dos minutos y muy viralizado en redes sociales, se aprecia que Petersen que no es capaz de responder a preguntas básicas del senador republicano por Luisiana, John Kennedy. Reconoce que no recuerda la última vez que leyó el Código de Procedimiento Civil, admite su ignorancia al ser preguntado por ciertos términos legales comunes y confirma que no tiene ninguna experiencia en juicios y que nunca abogó ni resolvió una demanda ante un tribunal federal.

Aunque en EEUU no existe una escuela nacional para magistrados, no hay formación técnica para el cargo, queda demostrado que la preparación del candidato propuesto por el presidente no es suficiente.

Para los críticos de Trump, la elección de Petersen demuestra que el presidente pone sus preferencias políticas por encima de la idoneidad de las personas destinadas a asumir responsabilidades clave dentro de las instituciones.

Los jueces federales son nombrados por el presidente estadounidense y confirmados por una mayoría en el Senado, después de una revisión por parte del Comité de Asuntos Judiciales.

