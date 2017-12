Le Pen llama a "destruir la UE desde dentro"

Pues no creo que la UE tenga la culpa de lo que está pasando, la invasión africana se parará mejor desde dentro de la propia UE, que país por país a su bola..., aunque es cierto que la actual UE es buenista, demagoga, con mucha politiquería correcta, etc..., pero eso se puede cambiar, de hecho ya lo está haciendo gracias a Hungría, Polonia, Austria..., no está lejos el momento en el que los partidos identitarios y patriotas ganen en toda Europa, y solucionaremos mejor el problema del islam y la inmigración descontrolada todos juntos.