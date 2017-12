Los familiares de las víctimas del atentado de Berlín de 2016 fueron obligados a pagar las autopsias

Be quick or be dead

Me parece vergonzoso.



¿Se les cobran las facturas de las autópsias a unos ciudadanos porque su Estado no ha sabido defenderles?



Si lo pensamos es el colmo, el Estado falla dejando entrar o no controlando a cualquier miserable.



Lejos de ser el Estado responsable subsidiario, me saca la factura de muy malas formas.



Lo del terrorismo yihadista se solucionaba si papá Estado tuviera que pagar la fiesta.