Un muerto y 18 heridos por una explosión en una terminal de gas austriaca

Una persona ha muerto y otras 18 han resultado heridas como consecuencia de una explosión que se ha registrado este martes por la mañana en una terminal de gas en Baumgarten, en el noreste de Austria, según ha informado la agencia de noticias austriaca APA.

La explosión ha tenido lugar en torno a las 9:00 horas en la terminal de gas de Baumgarten, situada en el municipio de Weiden ad March, en el distrito de Gänserndorf. La Policía austriaca ha dicho que está investigando la causa de la deflagración pero ha asegurado que se ha debido a una "cuestión técnica".

Según ha informado una portavoz de Cruz Roja, una persona ha muerto en el acto como consecuencia de la deflagración y otras 18 han resultado heridas. Algunos medios locales elevan la cifra de heridos a 60.

La explosión ha provocado un incendio que ya ha quedado controlado por la intervención del servicio de Bomberos, que ha desplegado en la terminal varios vehículos y numerosos efectivos. La Cruz Roja ha enviado varias ambulancias y dos helicópteros especializados con equipos médicos.

La Policía ha enviado varios equipos de investigación a la zona para tratar de determinar qué ha provocado la explosión en la terminal de gas, que es la mayor de toda Austria y en la que se almacena gas natural de Rusia, Noruega y de otros países de la región para su posterior distribución.

