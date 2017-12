La unilateralidad de ERC torpedea la 'estrategia Junqueras' para ser liberado

Esta mañana iba tranquilamente paseando por las calles del barrio de Gràcia, en Barcelona. Todo el mundo llevaba el pu-to lacito amarillo en su chaqueta o abrigo, como señal de "luto" hacia los dos pu-tos Jordis merecidamente encarcelados.



Entonces, sin mediar palabra, un grupúsculo de hombres y mujeres, de aspecto desaliñado, han empezado a darme patadas y puñetazos por todo el cuerpo, mientras me gritaban: "Fatxa de merda! Espanyolista pepero!" Simplemente porque no llevaba ningún lacito amarillo en el abrigo.



He denunciado los hechos en una comisaría de los "Gossos de la Escuadra", pero estos también me han dado una paliza por no llevar un lacito amarillo.



Estos son los "demócratas" que quieren imponer su "República Bananera y Feminazi de Kakaluña".



Yo lo tengo claro: el 21D, voto al PP o a Ciudadanos.