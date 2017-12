Trump quiere volver a mandar astronautas a la Luna para tratar de alcanzar Marte

No los van a enviar, ya lo intentaron tanto Bush padre y G. Bush hijo y no lo pudieron hacer, la razón es que no se pueden inventar los escenarios que usaron en aquellos años.



En 40 años podían haber ido, tecnología hay de sobra y más barata, la razón es que solo podrían enviar robots porque la radiación en el espacio es tal que los freirían por dentro una vez abandonada la magnetosfera.



Esa es la razón por la que la E.E.I. no está fuera de este escudo de protección.