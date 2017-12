Al menos 25 heridos por ataques israelíes en la Franja de Gaza

Pues sí. Te doy toda la razón. Yo he vivido allí y eso es como dices. Ellos atacan y los israelíes se defienden. Si no lo hicieran los matarían a todos.



Lo que pasa que eso no es noticia. Aquí hay un complejo del que siempre se tiene que poner uno del lado del supuestamente débil. Se ve que eso vende más