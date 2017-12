La campaña pro-"brexit" pide a May no ofrecer más dinero a la UE sin condiciones

La campaña pro-"brexit" ha pedido a la primera ministra británica, Theresa May, que no se comprometa a pagar más dinero a la Unión Europea (UE) si no se cumplan una serie de condiciones en los próximos meses, en una carta difundida este domingo en el Reino Unido.

En la misiva, firmada por varios exministros, diputados y empresarios, en su gran mayoría conservadores, la campaña "Leave means Leave" demanda a la jefa del Gobierno dejar las negociaciones con Bruselas si los Veintisiete no aceptan esas condiciones y se comprometen a "hablar en serio" del futuro acuerdo comercial bilateral en el Consejo Europeo del 14 y el 15 de diciembre.

Piden a May que informe al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y al negociador jefe comunitario, Michel Barnier, que el Reino Unido no haga ningún pago a la UE "hasta que se cumplan los siguientes criterios".

Las condiciones propuestas son, entre otras, llegar a un acuerdo de libre comercio sin aranceles recíproco entre el Reino Unido y la UE antes del 30 de marzo de 2018, y que el Reino Unido pueda firmar nuevos acuerdos con terceros países a partir del 30 marzo de 2019, cuando el país sale del bloque.

Los firmantes, muchos de ellos del ala derecha de los "tories", piden que la libertad de movimiento de los ciudadanos comunitarios en los términos actuales se acabe el 30 de marzo de 2019 -algo que el mundo empresarial ha pedido que no ocurra-.

"Leave means Leave" plantea también como condición antes de adquirir cualquier otro "compromiso financiero" que ninguna nueva regulación comunitaria se aplique en el Reino Unido después de su salida de la UE.

May, presionada por la oposición y por su propio partido, se reúne mañana en Bruselas con Juncker para persuadirle de que se han hecho suficientes progresos en la primera fase de las negociaciones para pasar a la segunda, en la que podría abordarse el acuerdo comercial, lo que más interesa al ala derecha conservadora.

