Corea del Norte inquieta a EEUU y fuerza al Pentágono a idear zonas antimisiles en la costa oeste de EEUU

El libro del Apocalipsis nos advierte: "Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada". (Revelación 6:4)



Jesús advierte también: "y habrá terrores [cosas espantosas, algo espantoso] y poderosos inusuales fenómenos [cosas extrañas] del cielo". (Lucas 21:11)



"Una gran espada", "algo espantoso, poderosos inusuales fenómenos del cielo". ¿Qué significa todo esto?



Por desgracia, una guerra nuclear global es inevitable, como la muerte, pero todavía no ahora. ¿Cuándo sucederá esto? La Biblia dice: "Y [el rey del norte = Rusia desde la segunda mitad del siglo XIX. (Daniel 11:27)] volverá a su tierra con grandes riquezas [1945], y su corazón será contra el santo pacto [la hostilidad hacia los cristianos]; y actuará [esto significa alta actividad en el ámbito internacional], y se volverá a su tierra [1991-1993. El colapso de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Las tropas rusas volvieron a su país]. En el tiempo señalado volverá [el retorno de Rusia en este contexto significa también la desintegración de la Unión Europea y la OTAN. Entonces muchos países del antiguo Bloque del Este volverá a la esfera de influencia rusa]. Y entrará en el sur [podría ser Georgia], pero no será como el anterior [2008 - Georgia], o como el último [Ucrania]. Porque vendrán contra él los habitantes de las costas de Quitim [EE.UU., en el principio sin Bretaña], y se desanimará, y se volverá". (Daniel 11:28-30a) La tercera vez será la intervención de EE.UU. y la guerra nuclear global. Pero eso no va a ser el Armagedón. Tal como lo anunció Jesús, todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. (Mateo 24:7, 8)