El exconsejero de Seguridad Nacional de EEUU Michael Flynn implicará a Trump en la injerencia rusa en las presidenciales

El exasesor de seguridad de la Casa Blanca Michael Flynn se ha declarado culpable de perjurio tras ser acusado formalmente por la investigación especial del Departamento de Justicia de mentir al FBI en el marco de las pesquisas sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. La cadena estadounidense ABC informa de que Flynn ha prometido colaborar plenamente con la investigación, testificando "contra Trump, contra miembros de la familia Trump y contra otros en la Casa Blanca". El Dow Jones ha caído rápidamente como consecuencia, llegando a perder un 1% en apenas unos minutos, mientras la caída del Nasdaq superó el 1,7% para moderar la caída poco después.

Según estas informaciones, Flynn declarará que el entonces candidato republicano dio "orden directa de entablar contacto" con Rusia.

La campaña de Trump y, posteriormente, su administración, han negado esta clase de contactos. El consejero especial de la Casa Blanca Ty Cobb ha emitido un comunicado en el que asegura que el único implicado en las acusaciones de culpabilidad es el propio Flynn, al que ponen sutilmente en entredicho recordando que trabajó en la Administración Trump sólo durante 25 días y es un "antiguo oficial de la Administración Obama".

JUST IN: White House special counsel Ty Cobb in statement regarding Flynn guilty plea: "Nothing about the guilty plea or the charge implicates anyone other than Mr. Flynn." https://t.co/zry8ksiZr0 pic.twitter.com/1Q63M4fIDQ