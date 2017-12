La Casa Blanca está a un paso de despedir a su Secretario de Estado, Rex Tillerson

Renovación general del equipo de seguridad nacional

Kelly ya ha discutido el plan con otras autoridades del Gobierno

Rex Tillerson y Donald Trump. Foto: Reuters

El Secretario de Estado estadounidense, Rex W. Tillerson, tiene ya un pie fuera de la Casa Blanca. Así lo afirman diversos medios estadounidenses, que achacan el corto periodo de Tillerson como máximo diplomático del país a las crecientes tensiones en lo personal y en lo político con el siempre dogmático presidente Donald Trump.

Tillerson, que dejó su puesto de CEO de ExxonMobil tras diez años en el cargo tras recibir la llamada de Trump pidiéndole que formara parte de su Gabinete, ha ejercido como cabeza ministerial enfrentándose al inquilino del Despacho Oval en cuestiones tan relevantes como la política a seguir con Corea del Norte, lo que le ha granjeado cada vez menos apoyos en el cerrado círculo del magnate neoyorquino.

Según medios como The Washington Post o The New York Times, es el jefe de gabinete, el exgeneral John Kelly, quien está dando los pasos para que se produzca lo que ya se está denominando el 'Rexit', la salida de Tillerson. Kelly lleva apenas 5 meses en el cargo tras sustituir a Reince Priebus a finales de julio, y ha enarbolado desde entonces una campaña interna para acabar con las numerosas filtraciones de información que perjudicaban a la imagen de la Casa Blanca y de Trump. Todo apunta a que Tillerson será su próxima víctima.

De hecho, es posiblemente el Secretario que más ha discrepado con las políticas de Trump. Se opuso a la retirada del Acuerdo contra el Cambio Climático de París, abogó por permanecer en el Acuerdo Transpacífico, fue criticado por Trump por "perder el tiempo" intentando dialogar con Corea del Norte, y defiende mantener el acuerdo nuclear con Irán. Si se suma a las informaciones que aseguran que llamó a Trump "idiota" en una conversación privada, y que Trump le retó a un test de inteligencia en una entrevista en Forbes, la salida de Tillerson parece sólo cuestión de tiempo.

Aunque se desconoce si finalmente el voluble Trump apoyará esta medida, o cuándo lo hará, las informaciones señalan que el nuevo Secretario de Estado sería el actual director de la CIA, Mike Pompeo, afín a las políticas de seguridad del presidente. De hecho, en 2015 ya denunció que había acuerdos paralelos secretos con Irán al amparo del pacto sobre el programa nuclear iraní. El senador republicano por Arkansas Tom Cotton apoyó en ese punto a Pompeo, y ahora se augura que sea su sustituto al frente de la CIA.

Los periodistas han preguntado por el tema a Trump aprovechando un breve posado ante los medios junto al príncipe heredero de Bahréin, al que ha recibido en la Casa Blanca. A las preguntas de si Tillerson será despedido, ha contestado: "Está aquí, Rex está aquí".

El presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, Bob Corker, ha asegurado también que este mismo jueves por la mañana ha hablado con el secretario de Estado y que éste no anticipó ningún movimiento inmediato.

PUBLICIDAD