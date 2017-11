Trump comparte en Twitter varios vídeos contra los musulmanes

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha compartido en su perfil de Twitter tres vídeos publicados por una líder ultraderechista británica en la que supuestamente se muestra a musulmanes cometiendo distintas tropelías, difundiendo así un contenido cuanto menos polémico.

Los vídeos fueron publicados inicialmente por la dirigente de Reino Unido Primero, Jayda Fransen, y llevan por título: "Migrante musulmán golpea a un joven holandés con muletas", "musulmán destruye una estatua de la Virgen María" y "grupo musulmán empuja a un adolescente en un tejado y le golpea hasta matarle".

Trump retuiteó los mensajes que contenían los tres vídeos, para que de esta forma también pudiesen verlos sus 43,6 millones de seguidores, antes de escribir sobre otros temas como medios de comunicación o mercados financieros.

Un portavoz de Downing Street ha considerado "equivocada" la acción de Trump, en la medida en que "Reino Unido Primero busca dividir a la comunidad mediante el uso de narrativas de odio que esparcen mentiras y avivan tensiones". "Provocan ansiedad a gente de bien", ha lamentado, según medios británicos.

Este portavoz ha recalcado que "el pueblo británico rechaza de forma abrumadora la retórica de prejuicios de la ultraderecha, que es la antítesis de los valores que representa el país: decencia, tolerancia y respeto".

También se ha pronunciado el líder laborista Jeremy Corbyn, que ha acusado a Trump de "legitimar a la extrema derecha en su propio país" y ahora intentar extender esta política a Reino Unido. El dirigente opositor ha advertido de que "extender el odio tiene consecuencias".

Sin embargo, Fransen, acusada en Reino Unido de "acoso religioso", no ha dudado en celebrar este hito a través de su cuenta. "¡El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retuiteado tres vídeos de la vicepresidenta Jayda Fransen! ¡El propio Donald Trump ha retuiteado estos vídeos y tiene unos 44 millones de seguidores! ¡Dios te bendiga, Trump! ¡Dios bendiga a América!".

El presidente estadounidense ha cargado contra los musulmanes antes y después de llegar a la Casa Blanca y entre sus mensajes más duros se cuentan uno pronunciado durante la campaña y en el que proclamó: "El islam nos odia". También prometió un "cierre total" de Estados Unidos a la entrada de musulmanes, algo que terminó matizando ya en el Despacho Oval.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha sido interrogada este miércoles por los vídeos y por si importa que sean ciertos o no. "No voy a hablar de la naturaleza del vídeo. Creo que os estáis centrando en el asunto equivocado. La amenaza es real y eso es de lo que habla el presidente", ha respondido, según NBC.

Estos han sido los vídeos compartidos por Trump:

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP