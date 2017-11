Escalada de tensión entre Irán y Europa: Teherán amenaza con aumentar el alcance de sus misiles

La República Islámica rechazó la propuesta del presidente francés

Hasan Rohani, presidente de Irán.

El subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, ha advertido a Europa de que si amenaza a Teherán, la Guardia aumentará el alcance de sus misiles a más de 2.000 kilómetros, según ha informado la agencia de noticias Fars.

El Ministerio de Exteriores iraní rechazó a mediados de este mes la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de empezar negociaciones sobre misiles balísticos de Irán para complementar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear.

"Si hemos mantenido el alcance de nuestros misiles en 2.000 kilómetros no se debe a la falta de tecnología. Estamos siguiendo una doctrina estratégica", ha asegurado el subcomandante, según ha recogido Fars. "Hasta ahora hemos sentido que Europa no es una amenaza, así que no aumentamos el alcance de nuestros misiles, pero si Europa quiere convertirse en una amenaza, aumentaremos el alcance de nuestros misiles", ha añadido.

Estados Unidos acusó a principios de noviembre a Irán de proporcionar la capacidad balística para que se perpetrara el lanzamiento de un misil desde Yemen, cuyo proyectil fue interceptado cerca de la capital saudí.

La embajadora estadounidense de Naciones Unidas, Nikki Haley, instó a la ONU a adoptar las medidas necesarias para responsabilizar a Irán del misil lanzado por los huthis desde Yemen contra Arabia Saudí.

Irán ha negado estar buscando armas nucleares y ha asegurado que su programa nuclear es solo para usos civiles.

