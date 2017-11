Una falsa alarma provoca escenas de pánico y el despliegue de la Policía en el metro y centro de Londres

El centro de Londres se ha sumido en el caos este viernes durante algo más de una hora después de que la Policía avisara de un "incidente" en la estación de metro Oxford Circus, en la confluencia de las calles de Oxford y Regent Street. La Policía acudía al lugar tras recibir varias llamadas en las que se aseguraba que se habían producido disparos en la zona. Pero tras más de una hora de rastreo, los agentes desplegados no han encontrado evidencias de uso de armas de fuego, sospechosos o víctimas y la situación ha vuelto a la normalidad.

Así, sobre las 19:10 hora española, los agentes levantaban los cordones policiales y reabrían las dos estaciones de metro afectadas por la actuación policial.

Según fuentes de la Policía, varios avisos recibidos a las 17:38 (hora española) alertando de disparos en Oxford Street y en la parada de metro Oxford Circus hizo que se activara el protocolo antiterrorista. Cinco minutos más tarde, los bomberos fueron alertados en otra llamada y se enviaron a la zona tres dotaciones con 15 bomberos.

Durante el tiempo que duró la alerta, finalmente descartada, la Policía Metropolitana pidió evitar el área y aconsejó a la personas que se encontraban por allí resguardarse en los edificios. "Si estás en Oxford Street, entra en un edificio y quédate en el interior hasta nuevo aviso", decía la recomendación.

Además, en Oxford Street no paraban los trenes y se cerró la estación de Bond Street para evitar el colapso o masificación de la misma.

Según testigos citados por la BBC y Reuters, a la hora a la que se produjo la alerta decenas de personas huyeron "en estampida" de la zona y algunos negocios echaron el cierre, abarrotados de gente en pleno desarrollo del Black Friday. "Varias personas me dijeron que creían que había disparos o un fuego", ha contado una periodista de la BBC presente en la zona.

Sin embargo, se ha tratado de una falsa alerta y tan solo resultó herida leve una mujer al salir de la estación de metro en plena estampida.

Something happening on #oxfordcircus - Hope everyone is ok!!! pic.twitter.com/M5UQ1VNsNz