Más de 40 disparos a bocajarro de sus compañeros a un militar de Corea del Norte que huye al sur

AYY...QUERIDO HERMANO DE ORIENTE !



SI ESTUVIERAS AQUI EN VEZ DE LA PMAFIAP, NO PADECERIAMOS ESTA ENFERMEDAD SOCIAL QUE PADECEMOS, CON TODAS LAS INSTITUCIONES CORRUPTAS LLENAS DE LADRONES Y SAQUEADORES A QUIENES LA JUSTICIA NO LES HACE NADA.



VEN Y AYUDA A SALIR DE ESTE POZO NEGRO A LA GENTE BUENA.



POR CIERTO, SEGURO QUE HAS OIDO HABLAR DE BARCENAS, URDANGARIN, GONZALEZ, GRANADOS, RATO, Y TODOS ESOS....



MENUDA GENTE...



AYY... CUANTO TE IBAS A DIVERTIR TU AQUÍ, CON EL GRAN SENTIDO DEL HIMOR QUE TIENES