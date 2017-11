París será la nueva sede de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, acrónimo en inglés) cuando abandone Londres una vez que se consuma el "Brexit", según decidió hoy el Consejo de Asuntos Generales de la UE, informó esa institución por Twitter.

Paris will be the new location of the European Banking Authority



