Trump dice que debería haber dejado en la cárcel a los jugadores de baloncesto detenidos en China

China y USA, dos paises que no se andan por las ramas en lo que a delincuencia y tonterias se refiere. No como en nuestro paraiso de kinkis, ladrones, presunciones de inocencia, penas revisables, ausencia de antecedentes, recursos y un largo etcétera de garantias. Y si por una remota casualidad terminas en el trullo te puedes sacar cursos que los demas tenemos que pagar o esperar años, cuando no una carrera.