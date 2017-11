Rajoy recibe a Ledezma y confirma su compromiso con la democracia en Venezuela

Me recuerda a un tal Carles...



Que gracioso es todo esto para una persona objetiva que puede ver la hipocresía de la política occidental (eje anglosajón) que alaba las revoluciones de colores como el Maidán y las primaveras árabes pero despotrican de otra pacífica como la Catalana. O el gobierno que ve heróica la actuación de los matones de la oposición venezolana que asesina en las calles pero sin embargo o alaban el referendum contra Maduro pero a su vez tildan de ilegal el referendum pacífico de Cataluña.



Por cierto, antes de que me contesten hordas de descerebrados lobotomizados con espumarajos en la boca y con la rojigualda en la terraza. No soy ni catalán, ni venezolano, ni ruso, ni voto a PODEMOS ni al PSOE.



Eso si, tengo dos carreras y he pasado gran parte de mi vida viajando por el mundo y he visto como la política internacional y los poderes en la sombra manejan los gobiernos como pequeñas marionetas para que a su vez éstos con la ayuda de los medios de desinformación adoctrinen al pueblo.



Es igual en todas partes. Y en cuanto surge una revolución cívica, social y transversal se ponen muy nerviosos.



Que pena de sociedad. En pleno siglo XXI incapaces de abrir los ojos.