Desaparece un submarino argentino con 44 tripulantes en el mar austral

El submarino con el que se ilustra la noticia, ¿es nuclear, o me lo parece a mí?



Bueno, comentar que: nada como un rescate humanitario, para unir a los pueblos. Los Estados, abandonan recelos y suspicacias, a fin de rescatar a unas personas.



Ojalá que todo termine bien, pero lo cierto es que, a día de hoy, tiene mala pinta. ¿Qué les habrá pasado? Si se han hundido, se explicaría que no den con ellos. Pero no es fácil que una nave submarina se hunda sin ni siquiera tener tiempo de pedir socorro y dar la posición. ¨Tal vez bajó más de lo que podía y ha implosionado… en fin, ojala que estén bien y que todo quede en un susto.