El partido del Gobierno de Zimbabue prepara el cese de Mugabe por si rehúsa abandonar el poder

VARIAS DECADAS DE RACISMO, ASESINATOS, VIOLACIONES , SECUESTROS Y EXPROPICIONES FORZOSAS Y VIOLENTAS CONTRA LA POBLACION DE BLANCOS EN ESTE PAIS AFRICANO LO HA CONVERTIDO EN UN PAIS NO SOLO EMPOBRECIDO SI NO EN EXTREMO VIOLENTO Y TODO ESTO MIENTRAS LA COMUNIDAD DE NACIONES AFRICANAS MIRABA PARA OTRA PARTE, PORQUE EN ESTE CASO LOS OPRIMIDOS ERAN BLANCOS Y NO NEGROS.